Что происходит с монетками, которые туристы бросают в фонтан

Во всем мире широко распространена легенда о том, что бросить монетку в фонтан — на счастье. Другая версия — если бросишь мелкую денежку в воду, то обязательно вернешься в этот город. Вряд ли кто-то на полном серьезе верит в эти «предсказания», но кинуть монету в фонтан уже стало своеобразной традицией.

Постепенно монеты накапливаются на дне чаши фонтана, в итоге их собирается приличное количество. Куда же их в итоге девают?

Во многих европейских и американских городах выловленные монеты пускают на обслуживание тех же самых фонтанов, передает Рамблер.

Часто денежный «улов» передают и на благотворительность. Кстати, идея отличная, учитывая, что, например, на дне знаменитого римского фонтана Треви ежедневно накапливается монет примерно на 4 тысячи евро. Туристов много и они весьма щедры.

В России, как правило, монеты, оставшиеся на дне фонтанов, утилизируются как мусор.Во-первых, они сильно поддаются коррозии, покрываются илом и уже непригодны для дальнейшего обращения, а во-вторых, суммы, скапливающиеся в воде значительно уступают европейским.