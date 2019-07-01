О нас | Реклама | Контакты | Пришли весть | RSS
Тайна Гренландии: зачем остров увеличивают на карте 
// фото: Кириллица
11:25, 01 Jul 2019
просмотров 71 | комментариев 0

Все картографы мира до сих пор пользуются равноугольной проекцией, которую разработал в XVI веке живший во Фландрии картограф Герард Меркатор. Он сумел разработать метод, по которому можно перенести карту мира с глобуса на плоскую карту.

Проекция Меркатора (настоящая фамилия которого на самом деле была Крамер) предусматривала сохранение привычных очертаний материков и стран, однако изменяла масштаб от экватора к полюсам, — об этом пишет историк картографии Лев Соломонович Багров в книге «История картографии».

На экваторе он был меньше, а на полюсах — увеличивался. Поэтому площадь стран следует сравнивать не по картам Меркатора, а по их реальным величинам.Зато проекция сохраняла существующие углы между направлениями.

Для этого все локсодромы — кривые на поверхности вращающегося глобуса, пересекающие все меридианы под одинаковым углом, Меркатор изобразил в виде прямых, передает Рамблер.

Меридианы — в виде параллельных равноотстоящих линий. Именно поэтому изображение полюсов на карте Крамера-Меркатора невозможно. Но меньше всего повезло параллелям — из-за искажения при переносе сферической поверхности на двухмерный лист бумаги расстояние между ними у экватора было, как и положено, равно расстоянию между меридианами, а на полюсах увеличивалось.

Для того, чтобы пользователь понимал уровень искажения, на карте Меркатора всегда указывалось, к какой именно широте относится масштаб карты — обычно это экватор.

Отсюда и происходило искажение изображения объектов, расположенных в высоких широтах — что на крайнем севере, что на юге. Если на экваторе размер объектов близок к реальным, то возле полюсов они выглядят намного больше.

Именно по этой причине остров Гренландия, площадь которого составляет 2 166 086 км², кажется в три раза больше Австралийского континента, чья площадь равна 7 686 850 км², и почти равен на карте Южной Америке, чья площадь на самом деле — 17 840 000 км².

Но это отнюдь не все сюрпризы, которые нам готовит проекция фламандца. На ней Китай (площадь 9 598 077 км²) меньше России (17 125 191км²) чуть ли не вчетверо, Австралия по сравнению в нашей страной тоже не внушает почтения, Мексика (площадь 1 972 550 км²) кажется одной из крохотных европейских стран, хотя, если ее наложить на карту Европы, окажется, что в нее спокойно войдут Украина (575 549 км²), Франция (547 030 км²), Испания (498 508 км²) и еще для Швеции (449 964 км²) останется место.

Огромная Антарктида (14 млн км²), которая, как кажется неопытному пользователю, занимает огромные пространства, перемещенная на Североамериканский континент, оказывается по площади меньше, чем вместе взятые США (9 518 900 км²) и Канада (9 976 140 км²).
Африка, которая со школы казалась гораздо меньше СССР (22 402 200 км²), на самом деле очень большой континент — его площадь оставляет больше 30 млн км². А если африканскую страну Конго (2 345 410 км²) разместить севернее, то окажется, что она почти равна половине площади европейских стран.

Разумеется, возникает законный вопрос: если карта так сильно искажает объекты, зачем же ей пользуются? Оказывается, все просто — проекция фламандца очень удобна для моряков: на ней путь корабля, идущего одним и тем же курсом, можно изобразить как прямую линию.

Кроме проекции Меркатора, существовали проекция Ламберта (XVII век), на которой объекты на высоких широтах расплывались с запада на восток; проекция Галла и Петерса (XIX век), на которой континенты были вытянуты с севера на юг, и которую, судя по книге «Сетка» Х. Хиггинс, сейчас используют в школах Великобритании; псевдоцилиндрическая и очень странная проекция Гуда (1923 год), которую прозвали «апельсиновой коркой» за схожесть с кожурой, снятой с апельсина; и еще не менее 35 проекций. Однако карта Меркатора оказалась самой удобной.

В последнее время ученые задумались о том, чтобы исправить ее недостатки, и разрабатывают свои собственные проекции. Например, японский ученый Хадзиме Нарукава решил создать проекцию земного шара, разбив его поверхность на 96 треугольников. За эту разработку японцы даже получили премию Japanese Good Design Award, — об этом сказано на официальном сайте компании AuthaGraph.

А англичанин Кай Нил, работающий на компанию Met Office, занимающуюся климатом и прогнозами погоды, создал свою собственную проекцию, в которой тоже счастливо избежал искажений, — об этом сообщало агентство Daily Mail.

Для карты он использовал пакет программ Ggplot, в которые ввел все данные о реальных площадях географических объектов, однако пока его карту всерьез не восприняли.

До сих пор проекция Меркатора является основой для морских карт во всем мире, для Google maps и для почти всех навигаторов.




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю


VESTI.MD


Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Сегодня может быть прибыль от дела, в которое Вы вложили массу средств и энергии, либо материальное поощрение. В голову придут плодотворные идеи.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    На этот день не стоит планировать деловые встречи. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Некоторые, наконец, найдут что-то, что давно искали. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Вечер многие посветят любви и развлечениям.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Вечер лучше провести в кругу семьи.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    На этот день не стоит планировать деловые встречи. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Уделите больше внимания детям.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Не спешите довериться малознакомым людям. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Не будьте неблагодарными.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Вероятна новая романтическая связь.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    На этот день не стоит планировать деловые встречи. Актуальными станут распределение доходов, уплата налогов и пошлин. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Но не принимайте все так близко к сердцу.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Будьте осторожны с электроприборами.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    На этот день не стоит планировать деловые встречи. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. В голову придут плодотворные идеи.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Аналитика
Каменное сердце молдавской элиты
Валерий Реницэ,
Loading...