Тайна Гренландии: зачем остров увеличивают на карте

Все картографы мира до сих пор пользуются равноугольной проекцией, которую разработал в XVI веке живший во Фландрии картограф Герард Меркатор. Он сумел разработать метод, по которому можно перенести карту мира с глобуса на плоскую карту.

Проекция Меркатора (настоящая фамилия которого на самом деле была Крамер) предусматривала сохранение привычных очертаний материков и стран, однако изменяла масштаб от экватора к полюсам, — об этом пишет историк картографии Лев Соломонович Багров в книге «История картографии».

На экваторе он был меньше, а на полюсах — увеличивался. Поэтому площадь стран следует сравнивать не по картам Меркатора, а по их реальным величинам.Зато проекция сохраняла существующие углы между направлениями.

Для этого все локсодромы — кривые на поверхности вращающегося глобуса, пересекающие все меридианы под одинаковым углом, Меркатор изобразил в виде прямых, передает Рамблер.

Меридианы — в виде параллельных равноотстоящих линий. Именно поэтому изображение полюсов на карте Крамера-Меркатора невозможно. Но меньше всего повезло параллелям — из-за искажения при переносе сферической поверхности на двухмерный лист бумаги расстояние между ними у экватора было, как и положено, равно расстоянию между меридианами, а на полюсах увеличивалось.

Для того, чтобы пользователь понимал уровень искажения, на карте Меркатора всегда указывалось, к какой именно широте относится масштаб карты — обычно это экватор.

Отсюда и происходило искажение изображения объектов, расположенных в высоких широтах — что на крайнем севере, что на юге. Если на экваторе размер объектов близок к реальным, то возле полюсов они выглядят намного больше.

Именно по этой причине остров Гренландия, площадь которого составляет 2 166 086 км², кажется в три раза больше Австралийского континента, чья площадь равна 7 686 850 км², и почти равен на карте Южной Америке, чья площадь на самом деле — 17 840 000 км².

Но это отнюдь не все сюрпризы, которые нам готовит проекция фламандца. На ней Китай (площадь 9 598 077 км²) меньше России (17 125 191км²) чуть ли не вчетверо, Австралия по сравнению в нашей страной тоже не внушает почтения, Мексика (площадь 1 972 550 км²) кажется одной из крохотных европейских стран, хотя, если ее наложить на карту Европы, окажется, что в нее спокойно войдут Украина (575 549 км²), Франция (547 030 км²), Испания (498 508 км²) и еще для Швеции (449 964 км²) останется место.

Огромная Антарктида (14 млн км²), которая, как кажется неопытному пользователю, занимает огромные пространства, перемещенная на Североамериканский континент, оказывается по площади меньше, чем вместе взятые США (9 518 900 км²) и Канада (9 976 140 км²).

Африка, которая со школы казалась гораздо меньше СССР (22 402 200 км²), на самом деле очень большой континент — его площадь оставляет больше 30 млн км². А если африканскую страну Конго (2 345 410 км²) разместить севернее, то окажется, что она почти равна половине площади европейских стран.

Разумеется, возникает законный вопрос: если карта так сильно искажает объекты, зачем же ей пользуются? Оказывается, все просто — проекция фламандца очень удобна для моряков: на ней путь корабля, идущего одним и тем же курсом, можно изобразить как прямую линию.

Кроме проекции Меркатора, существовали проекция Ламберта (XVII век), на которой объекты на высоких широтах расплывались с запада на восток; проекция Галла и Петерса (XIX век), на которой континенты были вытянуты с севера на юг, и которую, судя по книге «Сетка» Х. Хиггинс, сейчас используют в школах Великобритании; псевдоцилиндрическая и очень странная проекция Гуда (1923 год), которую прозвали «апельсиновой коркой» за схожесть с кожурой, снятой с апельсина; и еще не менее 35 проекций. Однако карта Меркатора оказалась самой удобной.

В последнее время ученые задумались о том, чтобы исправить ее недостатки, и разрабатывают свои собственные проекции. Например, японский ученый Хадзиме Нарукава решил создать проекцию земного шара, разбив его поверхность на 96 треугольников. За эту разработку японцы даже получили премию Japanese Good Design Award, — об этом сказано на официальном сайте компании AuthaGraph.

А англичанин Кай Нил, работающий на компанию Met Office, занимающуюся климатом и прогнозами погоды, создал свою собственную проекцию, в которой тоже счастливо избежал искажений, — об этом сообщало агентство Daily Mail.

Для карты он использовал пакет программ Ggplot, в которые ввел все данные о реальных площадях географических объектов, однако пока его карту всерьез не восприняли.

До сих пор проекция Меркатора является основой для морских карт во всем мире, для Google maps и для почти всех навигаторов.