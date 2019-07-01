Родители, вышедшие на работу раньше окончания декретного отпуска, продолжат получать пособие на ребенка

Родители, возвращающиеся к работе до истечения отпуска по уходу за ребенком, будут иметь право на получение ежемесячного пособия на ребенка. Поправки вступили в силу сегодня, 1 июля.

Проект также предусматривает, что родители сами смогут выбирать способ получения матпомощи. Либо им в течение трех лет ежемесячно будут выплачивать по 30% от зарплаты, которая у них была до выхода в отпуск. Либо они будут получать пособия, пока ребенку не исполнится два года.

В этом случае, в первый год им будут выплачивать 60% от оклада, во второй - 30%. Цель проекта - стимулировать родителей вернуться к работе.