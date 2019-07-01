Еще тысячи лет назад китайские строители возводили поселения, по которым можно было передвигаться только на лодках. В Европе же можно почувствовать колорит Средневековья, прокатившись на катере по каналам древнего города Брюгге, а в Индии молодоженам не нужно ехать за романтикой на другой конец света — здесь сохранился величественный и древний город на озерах Удайпур.
Вучжен, Китай
Города на воде для Китая не редкость — турагентства предлагают даже целые туры по Восточной Венеции, передает Рамблер.
Только в районе реки Янцзы расположен целый ряд городов на воде. Среди них выделяется Вучжен.
Его история уходит корнями в глубокую древность. Ученые подсчитали, что первые поселения появились тут еще 7000 лет назад.
Вучжен сохранился лучше всех водных городов Китая, чем и стал интересен туристам.
Большая часть города состоит из древней застройки.
Местные жители тысячелетиями не меняли свой привычный образ жизни: как и в былые времена, они покупают еду не выходя из дома.
Им достаточно выглянуть в окно и выбрать нужный товар у проплывающих мимо торговых лодок.
Чжоучжуан, Китай
Один из самых древних китайских водных городов расположен в бассейне озера Тайху. Небольшие речки образуют улицы Чжоучжуана. Озеро выполняет роль центральной площади. Этот город очень популярен у китайских туристов, а иностранцы здесь большая редкость, притом что достопримечательностей в Чжоучжуане не меньше, чем в более популярном Вучжене.
Например, в городе сохранились древние каменные мосты, белоснежные дома с черной черепицей и красными дверями. В самых древних строениях вместо стекол установлены отполированные прозрачные ракушки.
Как и в давние времена, с их помощью жители сохраняют в доме прохладу даже в самый жаркий день. Древнейшим постройкам города более девяти веков. Одна из самых ярких достопримечательностей Чжоучжуана — храм Ченгксу, построенный в XI веке при династии Сонг.
Впечатляет не только величественная архитектура Ченгксу, но и длинный каменный мост, который ведет к храму. Под ним можно увидеть великое множество золотых рыбок, которые буквально кишат в воде.
Gerodot: «По улочкам Чжоучжуана можно передвигаться только пешком. Поздним вечером и ранним утром (а мы в 6 утра уже снова гуляли по каналам и мостикам) нет многочисленных туристических групп, закрыты почти все сувенирные магазины, зато можно увидеть размеренную жизнь местных жителей: вот кто-то стирает белье в канале, рядом кто-то полощет швабру, в рассветных лучах по каналу едут дворники на бетонной (!) гондоле и длинными сачками вылавливают мусор.
Выходя из старой части города около 9 утра, мы увидели, что заработали кассы и теперь туда можно пройти, только заплатив 100 юаней. Это было приятным сюрпризом. Как говорится, кто рано встает, тот экономит 100 юаней!»
Удайпур, Индия
Индийские молодожены очень любят проводить свой медовый месяц в уникальном городе Удайпур. Здесь сохранились величественные крепости и дворцы, поражающие своим великолепием.
Удайпур раскинулся среди трех больших озер. Именно благодаря месторасположению город и получил свой незабываемый колорит.
Среди его главных достопримечательностей — Озерный дворец. Он построен прямо посередине водной глади озера Пичола и когда-то служил летней резиденцией индийских правителей.
Сейчас Озерный дворец переоборудован в отель — один из самых роскошных не только в Индии, но и во всем мире. Удайпур интересен не только величественной архитектурой старинных зданий, спускающихся прямо к воде, — здесь много парков, расположенных вокруг озера Фатех.
Особенно интересен парк Неру. Он находится на острове посредине озера. Здесь растут пальмы, журчат фонтаны, а в воздухе витает незабываемый аромат роз, высаженных по всему парку. Добраться до этого оазиса можно на лодке или водном велосипеде.
Брюгге, Бельгия
Брюгге — столица бельгийской провинции Западная Фландрия. Историческая застройка здесь сохранилась так же хорошо, как и в Венеции.
В Брюгге можно покататься на лодке по многочисленным каналам, вдоль которых выстроились уютные домики эпохи Средневековья.
Через город проходят три крупных канала: Гентский, Слёйсский и Остендский. Их глубина позволяет пропускать даже морские суда. А вот по маленьким каналам, которые образуют небольшие улочки в центральной части города, можно проплыть разве что на небольшой лодке.
Всего в городе насчитывается 54 моста, среди которых есть и разводные для пропуска больших судов.
Кстати, в XIV веке Брюгге был одним из крупнейших торговых центров Северной Европы. Неслучайно считается, что именно в этом городе в 1406 году была основана первая биржа.
Эсмира: «Понравился этот городок своим спокойствием. Для меня самым типичным видом города стали каналы и как бы выросшие из них старинные и не очень дома.
Особенно очаровательно все это смотрится ночью. Нигде так не ощущается дух Средневековья, как здесь: вымощенные улицы, храмы в готическом стиле, сплошная вода и мосты вокруг. Если не видеть туристов и местных жителей, можно подумать, что ты не в нашем времени.
Не поленитесь, отправляйтесь на экскурсию на катере по каналам города. За каких-то полчаса можно обплыть весь город вдоль и поперек. Плывешь себе мимо частных домов, а в окнах за тобой наблюдают то собаки, то кошки, которых каждый пытается сфотографировать.»
Мескальтитан, Мексика
В Мексике тоже есть своя Венеция. Город Мескальтитан расположен на острове у побережья штата Наярит. Его окружают самые обширные мангровые заросли Мексики, между которыми протекают многочисленные каналы.
В Венецию город превращается каждый год в сезон дождей — а наступает он в августе-сентябре. Улицы затапливает, и местные жители пересаживаются на каноэ.
Кстати, по легенде, Мескальтитан расположен на месте древнего города Ацтлан, который был колыбелью цивилизации ацтеков.
Считается, что отсюда в 1091 году они мигрировали на юг, где впоследствии основали Теночтитлан (современный Мехико).
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