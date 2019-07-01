С 1 июля молодые мамы больше не будут получать наборы для новорожденных

Министр здравоохранения Алла Немеренко заявила о прекращении программы "Новая жизнь", запущенной правительством Филипа. С 1 июля в роддомах больше не будут выдавать наборы для новорожденных.

"Мы решили дать мамам денежную сумму, эквивалентную стоимости данного набора, в размере 1600 леев. Таки образом единовременное пособие по рождению ребенка увеличится до 7911 леев", - сказала Алла Немеренко.

Министр здравоохранения сказала, что вещи в этой коробке были некачественными. Алла Немеренко, однако, не уточнила, проводили ли они экспертизу продукта, но сказала, что полагается на некоторые статьи в прессе.

В каждой коробке была детская одежда, детское постельное белье, подгузники, средства гигиены, рекомендованные для первых месяцев жизни малыша, одноразовые влажные салфетки, плюшевые игрушки, матрацы и информационные материалы для матери. Большинство единиц были местного производства.