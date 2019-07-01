Трагедия в Одесской области: пожар в доме унес жизни четырех маленьких детей

В с. Черное Окнянского района Одесской области в результате пожара в частном жилом доме погибли четверо детей.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Одесской области, информация о пожаре поступила в Службу спасения «101» 1 июля в 8:19. После прибытия на место вызова спасатели установили, что горит домашнее имущество в жилом доме.

Пожарные локализовали пожар в 8:54 и ликвидировали в 9:35 на площади 40 кв. м. На месте пожара обнаружены четыре погибшие девочки, передает УНИАН.

«Матерей 2000 и 1996 годов рождения на момент пожара не было дома, они находились во дворе в состоянии алкогольного опьянения», - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время пожара погибли две дочери, 2017 н. и 2018 г. р. одной женщины и еще две девочки, также 2017 н. и 2018 г.р., - другой матери.

На месте происшествия работают психологи ГСЧС. Причины пожара и смерти устанавливаются. От ГСЧС привлекалась 4 чел. личного состава и 1 ед. пожарной техники.