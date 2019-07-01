Мексиканский город засыпало метровым слоем града

Мексиканский город Гвадалахара оказался погребен под слоем льда после сильного града, здесь град такой силы был зарегистрирован впервые, сообщает издание Economista.

Как сообщает издание, в некоторых районах толщина слоя льда достигает одного метра или больше. Военные страны активировали план помощи населению в чрезвычайных ситуациях, передает РИА Новости.

На фотографиях в местных СМИ видно, что лед покрыл большую часть дорог, движение остановилось, некоторые автомобили почти полностью находятся подо льдом. Многие здания обрушились.

"Такого града еще не было зарегистрировано. Как заявляют власти, такое событие зафиксировано впервые", - заявил командир 14 пехотного батальона Серхио Лопес Лара.

Как сообщил директор управления гражданской обороны и пожарной охраны штата Халиско Виктор Уго Рольдан, на настоящий момент нет данных о пострадавших из-за града.

По информации издания Diario de Mexico, в расчистке города ото льда принимают участие военные, сотрудники сил гражданской обороны и местных муниципальных органов. Военные сообщили, что уже удалось очистить около 70 процентов территории, занятой льдом.