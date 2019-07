Как сообщает издание, в некоторых районах толщина слоя льда достигает одного метра или больше. Военные страны активировали план помощи населению в чрезвычайных ситуациях, передает РИА Новости.

На фотографиях в местных СМИ видно, что лед покрыл большую часть дорог, движение остановилось, некоторые автомобили почти полностью находятся подо льдом. Многие здания обрушились.

"Такого града еще не было зарегистрировано. Как заявляют власти, такое событие зафиксировано впервые", - заявил командир 14 пехотного батальона Серхио Лопес Лара.

Как сообщил директор управления гражданской обороны и пожарной охраны штата Халиско Виктор Уго Рольдан, на настоящий момент нет данных о пострадавших из-за града.

По информации издания Diario de Mexico, в расчистке города ото льда принимают участие военные, сотрудники сил гражданской обороны и местных муниципальных органов. Военные сообщили, что уже удалось очистить около 70 процентов территории, занятой льдом.

#Mexicana city turns white after freak hail storm blankets area in ice.The streets of sunny #Mexico were transformed into a winter wonderland overnight after a freak hail storm swept across the city of #Guadalajara #Ice up to 1.5cm thick carpeted the city in the western #Mexico pic.twitter.com/c9h3WH5ayR