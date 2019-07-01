Найденные на складе "Молдова-Фильм" почти полтонны боеприпасов будут уничтожены на специальном полигоне

Более 900 килограммов взрывчатых химических веществ было вывезено со склада киностудии "Молдова-Фильм", расположенного в микрорайоне Телецентра столицы. Вещества были доставлены на специальный полигон Министерства обороны для уничтожения.

Сотрудник пресс-службы Управления полиции муниципия Кишинева Наталья Стати сообщила по просьбе IPN, что химические вещества использовались в свое время при производстве кинофильмов. Уже более 30 лет они больше не используются и руководство киностудии попросило вывезти их в другое место. Военные специалисты должны будут решить, как именно уничтожить их, обеспечив безопасность людей.

Найденные вещества были взрывоопасными и представляли определенную опасность для окружающих. Если бы произошел взрыв, он бы нанес ущерб в радиусе не менее одного километра.

На месте, во время эвакуации веществ, присутствовали также представители Генеральной прокуратуры. Заместитель премьер-министра отметил, что по данному факту должно быть начато расследование и виновные должны быть привлечены к ответственности за то, что в течение стольких лет они подвергали опасности человеческие жизни.