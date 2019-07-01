Временное отключение воды на Ботанике

На нескольких улицах в секторе Ботаника столицы во вторник, 2 июля, будет отключена подача питьевой воды. Отключения запланированы с 09.00 до 16.00 часов, в это время будут проведены запланированные работы.

Водоснабжение будет прекращено на бульваре Траяна, 17-21, в том числе с дробями, а также на улицах Индепенденцей, 18-24, в том числе с дробями, Куза-Водэ, 30-38, в том числе с дробями, передает IPN.

По окончании производства работ, предоставление услуг водоснабжения будет возобновлено по запланированным параметрам.

Для получения дополнительной информации потребителей просят позвонить в Центральную диспетчерскую службу по телефонам 022-25-66-66 или 022-85-77-77.