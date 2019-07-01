Обсерватории LIGO и VIRGO вчера поймали очередной всплеск гравитационных волн, порожденный слиянием двух черных дыр на расстоянии в три миллиарда световых лет от Земли. Это открытие стало лишь вторым за июнь, сообщает Кристофер Берри, член научной команды LIGO.
"В этот раз мы использовали не три, а два детектора – VIRGO и одну из половин LIGO в Ливингстоне, поэтому точно локализовать его положение не удалось. В целом, июль был очень "тихим" гравитационным месяцем даже с учетом тех событий, которые не попали в каталог из-за их незначительности", — отметил астроном, передает РИА Новости.
Сегодня на Земле существует две установки, способные улавливать гравитационные волны. Первая из них, детектор LIGO была построена в 2002 году по проектам и планам, которые были разработаны Кипом Торном, Райнером Вайссом и Рональдом Древером в конце 80 годов прошлого века.
На первой стадии своей работы ему не удалось обнаружить "эйнштейновские" колебания пространства-времени, однако в сентябре 2015 года, фактически сразу после включения обновленного LIGO, ученые обнаружили всплеск гравитационных волн, порожденных сливающимися черными дырами общей массой в 53 Солнца.
Вторая гравитационная обсерватория, ViRGO, была построена чуть позже, чем ее американский "кузен". Она начала работу в июне 2003 года и долгое время уступала LIGO в чувствительности и времени ведения наблюдений. После глубокой модернизации, проведенной в 2011 году, она приблизилась к текущему уровню работы LIGO и начала вести с ним совместные наблюдения в конце лета 2017 года.
После этого оба детектораушли в очередной длительный отпуск, продлившийся почти полтора года, и пережили еще одну серию обновлений, значительно повысивших их чувствительность и глубину обзора.
К примеру, чувствительность ViRGO была повышена примерно в два раза, а объем наблюдаемой Вселенной вырос примерно в восемь раз.
Благодаря этому, всего за полтора месяца работы оба гравитационных телескопа обнаружили сразу тринадцать событий – одиннадцать слияний крупных черных дыр звездной массы и два всплеска, порожденные столкновениями пары нейтронных звезд, а также пульсара и черной дыры.
В первые недели работы LIGO и ViRGO находили примерно по одному всплеску в неделю, однако в мае их "производительность" заметно выросла – только за одну из недель мая они открыли три настоящих и потенциально ложную вспышку гравитационных волн.
После того, как гравитационные обсерватории открыли сразу два гравитационных всплеска в конце позапрошлого месяца, их "производительность" резко упала. За весь июнь, считая событие, зафиксированное вечером в воскресенье, LIGO и ViRGO совершили всего два открытия, оба из которых были связаны со слияниями черных дыр.
Последнее из них, как отмечают ученые, было вполне заурядным – оно произошло на "среднем" расстоянии от Земли и было порождено черными дырами звездной массы. Его точное положение не удалось вычислить, однако прародители этого всплеска, скорее всего, находились в одной из галактик на стыке созвездий Центавра, Южного Треугольника или Наугольника.
Как надеются участники LIGO, июль окажется более удачным месяцем для и того, и другого детектора гравитационных волн, который поможет им побить рекорды, установленные в апреле и мае этого года, или же открыть новые типы их источников.
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