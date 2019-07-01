Более чем у 750 рекламных панно в Кишиневе нет авторизации либо срок ее действия истек

Более 750 рекламных панно в Кишиневе работают либо без авторизации, либо по истекшему документу. Об этом говорилось на заседании в примэрии.

Как утверждают муниципальные чиновники, некоторые экономические агенты не продлили авторизации еще с 2014-2015 годов. Бесхозные панно не только уродуют город, но и не приносят бюджету доход. Преторы всех секторов получили предупреждения по этому поводу. Ситуацию в этом направлении предстоит оценить, а экономических агентов хотят заставить заплатить за каждый год просрочки, пишет aif. Кроме того, муниципальные власти вновь обещают, что все панно без авторизации в Кишиневе будут ликвидированы.

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