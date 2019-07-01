На Центральном рынке полицейские задержали двух воров-карманников

Полиция задержала двоих парней из Криулян за кражу. Ранее 35-летнего и 45-летнего граждан уже судили за подобное преступление.

Первый случай произошел 19 июня на Центральном рынке. Один из подозреваемых воспользовался невнимательностью 71-летнего мужчины и вытащил у него из кармана кошелек с деньгами на сумму 450 леев.

Другой случай произошел 21 июня, 26-летняя девушка обратилась в полицию. На центральном рынке у нее украли кошелек с деньгами (1 500 леев) и документами. Сотрудникам полиции удалось задержать виновного.

В обоих случаях подозреваемых сопровождали в инспекторат полиции для выяснения обстоятельств, где они и признали свою вину.

Виновных будут судить за совершение преступлений, связанных с кражей. Им грозит штраф в размере от 32 500 до 42 500 леев или общественные работы сроком от 180 до 240 часов или лишение свободы до двух лет.