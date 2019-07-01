"Это вам не гуглить": в сети показали рекордную шпаргалку

В Сети появился снимок рекордной шпаргалки для экзаменов в университете. Фото опубликовал бывший преподаватель Университета имени Тараса Шевченко в Киеве Евгений Магда.

Мужчина был преподавателем истории в университете. Он написал пост, в котором опубликовал снимок невероятно длинной шпаргалки. По словам экс-преподавателя, длина рукописной подсказки 180 сантиметров. Она была написана для экзамена по предмету "Новая история Европы и Америки 1861-1918 годов", пишет Корреспондент.

Магда уточнил, что забрал у студента этот "артефакт" около 10 лет назад. Пост мужчина подписал словами – "это вам не гуглить".



Фото: Facebook Євген Магда