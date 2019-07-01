В Барселоне провели первую "перепись" крыс

Около 200 тысяч крыс живут в канализационной системе Барселоны, сообщило городское агентство общественного здравоохранения (ASPB), предупредившее о высокой опасности заражения от грызунов.

Как отмечает газета Vanguardia, "перепись" крыс, ставшая первой в Испании и одной из первых в крупных городах Европы, проводилась в рамках проекта BCNRats, призванного исследовать и оценить соответствующие риски для создания стратегии борьбы и контроля над популяцией этих животных, передает РИА Новости.

Исследование проводилось с декабря 2016 по ноябрь 2017 года. Методология подсчета заключалась в следующем: более 900 километров канализационной сети были разбиты на 90-метровые участки, на каждом из которых были установлены 30 ловушек, проверявшиеся четыре ночи подряд.

В среднем в каждую ловушку попалось по 11,24 крысы, что, учитывая протяженность канализации, дает число в более чем 106 тысяч крыс.

Но специалисты уточняют, что речь идет об отрезке канализационной системы, доступной для посещения людей – если же учитывать ее общую длину, популяция городских крыс превысит 200 тысяч особей. Эта оценка имеет минимальное значение, поскольку характеристики разных частей системы затрудняют подсчет.

Согласно главе эпидемиологической службы ASPB Виктору Перачо, значительное увеличение поголовья крыс – на 24% по сравнению с предыдущим годом - произошло в столице Каталонии в 2014 году и объясняется "циклическим демографическим взрывом данного вида".

Исследование также подтвердило, что крысы, обитающие в канализации Барселоны, не являются резистентными к родентицидам (химическим ядам для уничтожения грызунов), как некоторые популяции в Европе, США и Канаде.

В ближайшее время агентство планирует провести подсчет крыс, средой обитания которых является наземная часть города..