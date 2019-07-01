С 1 июля в Молдове увеличивается возраст выхода на пенсию

С 1 июля этого года стандартный пенсионный возраст увеличивается. Мужчины имеют право на пенсию, если они достигли возраста 63 лет и накопили 34-летний трудовой стаж.

Женщины выйдут на пенсию в возрасте 58 лет и 6 месяцев при трудовом стаже 31 с половиной года. Как мужчины, так и женщины при достижении пенсионного возраста могут получать пенсию по возрасту и при неполном трудовом стаже не менее 15 лет, передает IPN.

Согласно пресс-релизу Национальной кассы социального страхования (CNAS), постепенное увеличение стандартного пенсионного возраста до 63 лет и увеличение полного трудового стажа до 34 лет для мужчин и женщин будет производиться эшелонировано, начиная с 1 июля 2017 года, в соответствии с изменениями, внесенными в Закон о государственной пенсионной системе.

Для женщин пенсионный возраст увеличивается ежегодно на шесть месяцев до достижения стандартного пенсионного возраста 63 года 1 июля 2028 года. Полный 34-летний трудовой стаж будет применяться к женщинам с 1 июля 2024 года.

Для женщин, которые родили и воспитали пять и более детей до достижения ими возраста восьми лет, стандартный возраст выхода на пенсию уменьшается на 3 года.

Начиная с 1 апреля 2017 года, при назначении пенсии, справки о заработной плате с места работы до 1 января 1999 года, больше не представляются.

Пенсия рассчитывается только на основе застрахованного дохода, полученного после 1 января 1999 года, отраженного в личном счете социального страхования застрахованного лица Государственного реестра индивидуального учета в государственной системе социального страхования, который находится в ведении CNAS.

При определении пенсии учитывается весь трудовой стаж, подтвержденный трудовой книжкой и личным счетом социального обеспечения.

Для получения пенсии со дня достижения пенсионного возраста заявление и необходимые документы подаются в Территориальную кассу социального страхования по месту жительства в течение 30 дней с этой даты.

Если заявление о выходе на пенсию подается после 30-дневного срока, пенсия по старости будет назначена с даты подачи последнего необходимого документа.