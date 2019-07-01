"Работа кипит только на словах": Кодряну сделал выговор руководству Exdrupo за плохой ремонт дорог

Исполняющий обязанности мэра сделал выговор руководству управления Exdrupo. Руслан Кодряну выразил недовольство тем, что дорожники работают спустя рукава. И потребовал, чтобы ремонт улиц завершили в срок - то есть к началу сентября.

"Я совсем не доволен скоростью, с которой вы работаете. Работа кипит только на словах. Я был на улицах Траяна и Петру Рареша, там всего-то и сделали, что заменили 10-15 метров бордюров. Я хочу видеть, что работа продвигается, что вы понимаете степень ответственности и прилагаете усилия", - сказал Кодряну.

Кодряну уточнил, что на некоторых участках работу придется переделывать. Отремонтировать этим летом должны 11 улиц - там латают ямы, меняют бордюры и мостят тротуары. Из городского бюджета на это перечислили 36 млн леев.