Синоптики рассказали, какой будет погода в июле

Второй месяц лета начинается с сильной жары. Государственная гидрометеорологическая служба объявила на 1-2 июля «желтый» код метеоопасности.

После нескольких прохладных дней в Молдову возвращается жаркая погода, максимальная температура воздуха достигнет 33-35 градусов.

По прогнозам синоптиков, дожди могут вернуться через несколько дней, преимущественно в северной части Молдовы.

В период жаркой погоды врачи рекомендуют избегать длительного пребывания на солнце с 11.00 до 18.00, носить головные уборы, легкую одежду светлых тонов из натуральных тканей, употреблять не менее 2 литров жидкости в день, отказаться от алкогольных напитков и напитков, содержащих кофеин и сахар, снизить интенсивность и темпы физической нагрузки, употреблять в пищу больше овощей и фруктов.

Согласно данным многолетних наблюдений, июль в Молдове – самый жаркий месяц в году. Его средняя месячная температура воздуха составляет по территории от +19 градусов на севере до +22 градусов на юге. Самым прохладным за весь период наблюдений был июль 1979 года, когда средняя месячная температура воздуха составляла от +16,5 градусов (Бричаны) до +18,9 градусов (Кагул). Жарче всего было в июле 2012 года, среднемесячная температура воздуха колебалась от +23,7 градусов (Бричаны) до +26,7 градусов (Дубэсары, Комрат).