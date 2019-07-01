Красивые зубы выглядят привлекательно и требуют такого же трепетного и ежедневного ухода, какой мы дарим нашим волосам или ногтям.
Мы не всегда об этом помним, а когда проблема обостряется, немедленно записываемся к стоматологу. Чтобы изменить эту ситуацию, WMJ.ru подготовил список продуктов, которые сберегут здоровье зубов и улучшат состояние вашей улыбки без похода к врачу,передает Рамблер.
Молоко
У многих из нас молоко было не самым любимым напитком в детстве, а воспоминания о неприятной пенке по-прежнему бросают в дрожь. Но ради здоровья зубов можно и пересмотреть свои гастрономические принципы. Дело в том, что чистое молоко содержит кальций, который укрепляет и делает прочными кости и зубы, а витамины D и B2 очищают полость рта от микробов и не дают развиваться различным воспалениям.
Эти элементы способствуют выработке серотонина — гормона радости и хорошего настроения. Утром он поможет проснуться и не впасть в депрессию по случаю начала нового рабочего дня, а вечером успокоит нервную систему.
Если обычное коровье молоко — не ваш вариант, то его с легкостью можно заменить на кокосовое или миндальное.
Клубника
В начале лета все рынки переполнены клубникой. Именно сейчас пора начать усиленную заботу о своих зубах. За последнее время появились десятки якобы эффективных способов отбеливания зубов клубникой и столько же исследований и доказательств, что все они не работают.
Действительно, не стоит ждать, что, съев клубнику, ты станешь обладательницей ослепляющей голливудской улыбки. В таком случае будет только разочарование. Но пренебрегать этой ягодой тоже не стоит. Она, а точнее содержащаяся в ней яблочная кислота, действительно делает зубы белее, просто потому что убирает налет от пищи и возвращает их естественный цвет.
Йогурт без добавок
На каждом шагу мы слышим, что правильный йогурт — это тот, в котором нет никаких добавок, даже фруктовых или ягодных. Это действительно так. Разного рода наполнители, как правило, содержат очень много сахара. От таких продуктов точно не стоит ждать какой бы то ни было пользы. Поэтому лучше перейти на натуральные йогурты. Они доставляют в организм неразлучную пару элементов — кальций и фосфор — то, в чем так нуждаются твои зубы. Как и молоко, кальций укрепляет зубы и очищает их, а фосфор усиливает это действие и поддерживает цвет эмали. Йогурты с наполнителем имеют противоположный эффект — разрушающий.
Сельдерей
После обеда или ужина самое главное — очистить полость рта от частичек пищи и микробов. Здесь сельдерей — лучший помощник, который даже сравнивают с пылесосом, а иногда называют природной зубной щеткой.
По такому же принципу этот овощ собирает остатки пищи и убирает желтоватый налет с зубов. Вегетарианское сообщество уже давно заменило сельдереем жевательные резинки, а также использует его как самостоятельное блюдо. К нему добавляют творог с зеленью или просто поливают оливковым маслом. Благодаря твердым волокнам сельдерей делает зубы крепче и улучшает состояние эмали.
Морковь
С морковью дела обстоят так же, как и с сельдереем. Твердый корнеплод очищает зубную поверхность, поэтому стоит грызть хотя бы одну штучку в день. При этом забывать об обычной зубной щетке — не лучшая идея. Морковь идеально подойдет для правильного перекуса и не только улучшит состояние зубов, но и поможет тебе оставаться энергичной на протяжении дня.
Как правило, здоровье зубов определяется и состоянием десен. Иногда проблемы связаны именно с их воспалением. Употребление моркови благотворно сказывается на состоянии полости рта: жевательное действие разминает десны и делает их подвижными. Это предотвращает кровоточивость и различные заболевания.
Яблоки
Яблоки действуют на зубы совершенно так же, как сельдерей и морковь, поэтому необходимо есть свежие плоды. Лучше не очищать их от кожуры: она полна клетчатки и собирает микробы и вредные бактерии.
Но это не значит, что теперь самое время уничтожать по пакету яблок каждый день. Съеденные в таких объемах плоды могут быть не такими безобидными. Вся проблема в достаточно высоком содержании кислоты и сахара, которые долго выводятся из организма и полезны в небольших количествах. Чтобы нейтрализовать подобный эффект, лучше добавить к яблокам сыр или хлебец, а после почистить зубы только спустя 30 минут после еды — так вы не сотрете на них эмаль.
Твердые сыры
Для поддержания здоровья зубов прекрасно подойдут такие сыры, как чеддер или пармезан. Несколько лет назад учеными было доказано, что хорошие твердые сыры предотвращают появление кариеса и поддерживают естественную белизну зубов.
Многие советуют съедать кусочек пармезана сразу после еды, чтобы нейтрализовать воздействие кислот. Для улучшения работы всего организма можно перейти на сыры из овечьего или козьего молока. Важное уточнение: сырная тарелка к вину не принесет никакой пользы, а алкоголь мгновенно нейтрализует действие любого, даже самого полезного, сыра.
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