Всплыли жуткие подробности об убийце 11-летней Даши Лукьяненко под Одессой

Подозреваемый в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко из Ивановки Одесской области Николай Тарасов пытался внедриться в группу волонтеров и отвести следы от своего дома.

Об этом в эфире программы "Говорит Украина" рассказал волонтер Дмитрий Подорога, который еще с первых дней приступил к поискам Даши, передает УНИАН.



Когда добровольцы и правоохранители заходили впервые в дом Тарасовых, преступник лично приглашал их туда, более того – семья открыла двери во все комнаты, рассказал Подорога.

"Что меня удивило: когда ми спускались с собакой в подвал, он еще сказал: "Спускайтесь аккуратно, там много стекла, так чтобы собака не порезала лапы", – сообщил волонтер и добавил, что тогда не нашли ребенка потому, что все искали его живым.



Затем полиция буквально по секундам отпилинговала телефон девочки и выследила, что именно в этом радиусе ребенок пропал, отметил Подорога.

По словам мужчины, Тарасова начали подозревать еще сначала. Доброволец заявил, что убийца пытался попасть к нему в группу волонтеров, которая специализировалась на прохождении катакомб. Это, добавил он, те люди, которые не потеряются там, те, кто может войти в заваленные подвалы, но преступник пытался попасть именно в эту группу.



Как сообщил Подорога, Тарасов приходил и предлагал воду или кофе, не помогал, а наоборот – всячески пытался отвести от своего дома. Когда в дом заходили специалисты, мать убийцы говорила, что их совесть чиста, рассказал волонтер.

"И когда я подошел к туалету, открыл дверь и начал светить туда фонариком – он очень быстро заявил, что есть еще подвал и места, которые можно посмотреть", – подытожил Подорога.



11-летняя Дарья Лукьяненко пропала днем 13 июня по дороге на занятия танцами в пгт Ивановка. С того дня ребенка разыскивали сотни людей – сотрудники полиции, Нацгвардии, ГСЧС, волонтеры, в спецоперации задействованы водолазы и авиация. 19 июня Лукьяненко была обнаружена убитой в выгребной яме.

По подозрению в убийстве девочки задержан 22-летний местный житель Николай Тарасов. Преступление предварительно классифицировано по ч. 4 ст. 152 (попытка изнасилования несовершеннолетней), ч. 2 ст. 146 (похищение), ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство). Кроме того, учитывая факт глумления над умершей (выгребная яма и пр.), дело открыто по ст. 297 (надругательство над телом). Предполагается, что убийство совершено на сексуальной почве.



