Фэншуй-прогноз на июль: выбирайте запад и юг

Смена влияния земных энергий произойдет 7 июля.

Особенность месячного расклада – так называемый «обратный отклик по вратам». Это означает, что на уровне межчеловеческих взаимодействий события будут происходить слишком быстро. Быстро для того, чтобы толком к ним подготовиться, выдать абсолютно правильную реакцию и к ним пообвыкнуть.

А потому, возможно, наилучший вариант – расслабиться и просто наблюдать за происходящим, передает Рамблер.

Самая благоприятная комбинация годовой и месячной звезд фэн-шуй сложится на западе. Обладатели входных дверей, спален и рабочих мест, получающих западную энергию, вновь окажутся в фаворе.

Комбинация звезд 1/8 хороша как для получения богатства, так и для карьеры.

Единственный момент: преодолевающий характер взаимодействия звезд предполагает неравные отношения. Кто-то из партнеров должен принять подчиненную роль, иначе трудности в договоренностях неизбежны. Более гармоничному взаимодействию существенно поспособствуют хорошее чувство юмора и самоирония.

Западный расклад склоняет к жизни активной, мобильной, насыщенной перемещениями или поездками, азартом, спортом, смехом, спорами и громкими речами. Чтобы активизировать хорошие элементы расклада, время от времени зажигайте здесь свечу.

Еще одна более или менее интересная комбинация сложится на юге.

Но южное сочетание звезд подойдет не каждому. Эта комбинация созвучна тем, кто не боится конкуренции, а иногда и жесткой борьбы за место под Солнцем, кто готов рисковать, действовать решительно и быстро, иногда авантюрно. Проблема в данном случае – вовремя соскочить, взять легкий куш и не позариться на большее. Иначе ситуация может перевернуться и вылиться потерями, ненужными спорами и тяжбами.

Кроме того, комбинация 1/3 - это неплохое сочетание для путешественников, любителей активного отдыха, занятий спортом и всевозможных игр. Что для летнего сезона как раз ко времени.

В профилактических целях стоит упомянуть и о наихудших энергиях месяца, которые не стоит тревожить, дабы не спровоцировать лишних проблем.

В июле это традиционный юго-запад, который плох весь 2019 год, к которому добавится юго-восток. Старайтесь не активировать энергии этих секторов и проводите здесь как можно меньше времени. Если в этих секторах находится входная дверь в ваш дом, квартиру или офис, повесьте на ручку двери металлический колокольчик.

Кроме того, нежелательно проводить серьезные ремонтные работы, связанные с разрушением физических объектов, в домах, расположенных тылом на юго-восток, юго-запад и запад.