Тысячи мидий сварились в океане недалеко от побережья Калифорнии

Тысячи мидий сварились в океане недалеко от побережья американского штата Калифорния. Из-за небывалой жары температура воды в регионе достигает 37-ми градусов и морские обитатели гибнут. Затем мертвых моллюсков выбрасывает на берег.

По словам специалистов, в некоторых ракушках можно увидеть ткани, похожие на вареное мясо. Затем они быстро поджариваются на солнце. Подобное массовое вымирание мидий у берегов городка Бодега-Бэй было зарегистрировано и в 2004-ом году, передает canal3.

Сейчас масштабы бедствия еще больше и это скажется на экосистеме региона, говорят эксперты.