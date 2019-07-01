Контингент молдавских военных участвует в международных учениях на юге Украины

Контингент молдавских военных принимает участие в международных учениях на юге Украины. На маневры отправили 49 солдат миротворческого батальона и пятерых офицеров генерального штаба.

Цель учений - отработка взаимодействия войск разных стран в миротворческих операциях. Молдавские военные участвуют в них с 2007 года.

На прошлой недели контингент Национальной армии отправился на учения в США.

Ранее президент Игорь Додон запретил участие военных в зарубежных манёврах без его разрешения. Но недавно министр иностранных дел Нику Попеску высказался за укрепление сотрудничества с США в оборонной сфере.