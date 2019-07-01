В Кишиневе в общественном транспорте раздают бесплатную воду в связи с аномальной жарой

В столичных автобусах и троллейбусах начали раздавать бесплатно воду из-за установившейся сильной жары: температура воздуха в Кишиневе в эти дни достигает 35 градусов тепла. Об этом на своей странице в Facebook сообщил временно исполняющий обязанности мэра Руслан Кодряну.

"В эти дни объявлен желтый код опасности в связи с жарой. Кроме того, что нам удалось оборудовать 30% автобусов и 10% троллейбусов кондиционерами, мы также попросили предоставить пассажирам общественного транспорта питьевую воду. В особенности в старых троллейбусах и автобусах.

В городе также были установлены пункты, где люди могут выпить воды и отдохнуть от палящего солнца. В каждом районе столицы были установлены мобильные палатки.

Берегите себя и старайтесь не выходить на улицу в жару, - написал Руслан Кодряну.

Напомним, Государственная гидрометеорологическая служба объявила на 1-2 июля «желтый» код метеоопасности. Максимальная температура воздуха достигнет 33-35 градусов.