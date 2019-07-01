Google украла главную фишку iOS

О том, что Android Beam будет удален в грядущем обновлении Android, было известно достаточно давно. Технология использовала NFC-модуль для мгновенной передачи данных с устройства на устройство. Но долгое время не было понятно, а чем заменит Google столь удобную, пускай и недостаточно популярную, функцию?

Как оказалось, поисковый гигант предложит новый способ быстрой передачи данных — Fast Share. Новая функция позволит передавать изображения, URL-адреса, текст и другие файлы на Android-смартфоны без необходимости подключения к интернету, передает Рамблер.

Функция будет доступна через меню «поделиться» на смартфоне или через «Настройки». Что интересно, Fast Share сохраняет в себе простоту и удобство Android Beam, так как владельцам смартфонов достаточно будет лишь ввести имя для своего устройства и включить функцию (при этом bluetooth и местоположение должны быть включены).

Как только пользователь выполнит эти два нехитрых трюка, два Android-смартфона найдут друг друга, после чего на обоих устройствах включится полноэкранный режим передачи файлов, со всеми необходимыми данными: о прогрессе передачи, наименовании передающихся файлов и так далее.

Но не бойтесь — у того, кто принимает, также будет возможность принять или отклонить передаваемый файл, так что никто не сможет вам насильно передать вредоносный файл.

Данное нововведение от Google очень сильно напоминает уже зарекомендовавшую себя AirDrop от Apple.

Единственное, что отличает разработку от Google в худшую сторону — это зависимость их технологии от Google Play Services. Насколько она может сузить охват Fast Share? Также неясно, потребует ли новая функция смартфонов с поддержкой определенных версий Android.