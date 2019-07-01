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Пьяный порезал ножом лицо 4-летней девочке
// фото: полиция
15:29, 01 Jul 2019
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Ребенок стал жертвой внезапной агрессии во время бытовой пьянки с участием матери, бабушки и их общего знакомого.

В Ямполе Сумской области задержан злоумышленник, нанесший ножевое ранение лица четырехлетней девочке. Об этом в понедельник, 1 июля, сообщает пресс-служба полиции области, передает Корреспондент.

"В полицию позвонил мужчина, который сообщил о четырехлетней девочке с порезом на лице. Заявителю она объяснила, что ее ножом "порезал дядя". При выезде на место происшествия следственно-оперативной группы информация подтвердилась. У девочки действительно была обнаружена резаная рана щеки длиной более двух сантиметров. Каретой скорой помощи ее доставили в больницу, где медицинским работникам пришлось накладывать швы на рану", - говорится в сообщении.

Мужчина, который нанес ребенку ранение, во время приезда полиции был пьян, а также мать и бабушка девочки в момент приезда полиции были пьяны.

"Выяснилось, что мать с ребенком пришла к своей матери-пенсионерке, где женщины начали распивать спиртные напитки. В какой-то момент к ним присоединился общий знакомый. На некоторое время мать девочки вышла во двор, оставив ребенка вместе с бабушкой и мужчиной. Именно тогда он неожиданно ударил ребенка ножом по лицу. Вернувшись и увидев окровавленную дочь, мать схватила ее и выбежала во двор. Там между ней и знакомым возникла ссора, свидетелями которой стали соседи. Они и вызвали полицию", - рассказал инспектор ювенальной превенции Ямпольского отделение полиции Петр Полищук.

По его информации, сейчас пояснения полиции дает не только злоумышленник, но и мать пострадавшей девочки, которая неоднократно привлекалась к ответственности за невыполнение обязанностей по уходу за ребенком.

Правоохранители и социальные службы решают вопрос об изъятии ребенка из семьи и лишении родительских прав.




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