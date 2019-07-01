В Таиланде введут обязательную страховку для туристов

Власти Таиланда могут ввести обязательное страхование от несчастных случаев для иностранных туристов. Об этом сообщает газета Bangkok Post со ссылкой на генерального секретаря Комиссии по страхованию Таиланда Сутифона Тавечайягарна.

Согласно данным издания, стоимость обязательной страховки составит 20 батов, в то время как сумма покрытия страхового полиса составит 16 тысяч долларов в случае травм или ранений по причине несчастного случая, а также порядка 32 тысяч долларов в случае смерти, передает life.

Страховку иностранным путешественникам необходимо будет оформлять в иммиграционных отделениях в аэропортах. Все вырученные деньги будут направлены ​​в Таиландский фонд содействия туризму для покрытия платежей в случае претензий.

На сегодняшний день данный проект ожидает одобрения Министерства туризма и спорта, прежде чем он будет передан на рассмотрение в правительство. Однако данная законодательная инициатива уже сейчас действует в провинции Накхон Найок в рамках экспериментального проекта.

Накхон Найок выбрали, так как там есть множество активных занятий для путешественников — рафтинг, поездки на водопады, альпинизм и езда на велосипеде. При этом все эти активности в той или иной мере несут риск несчастных случаев. В 2018 году 2,1 миллиона туристов посетили провинцию Накхон Найок.

— Мы призвали местных туроператоров оформить страховку для своих клиентов, чтобы обеспечить им защиту в случае несчастных случаев или смерти, — сказал Тавечайягарн.