С Тихого океана вытащили более 40 тонн пластика

Группа экологов из Института океанических путешествий в США изьяла более 40 тонн пластика из Тихого океана. Об этом сообщает theБабель со ссылкой на CNN.

Из океана достали бутылки, пластиковую мебель, детские игрушки и множество другого мусора. Также удалось достать немало рыболовных снастей и сеток.

Экологи заявили, что это была самая большая и самая успешная миссия по очистке океана в Большом Тихоокеанском мусорном патче — участке океана между Гавайями и Калифорнией, который является одним из наиболее загрязненных в мире, передает Униан.

Она длилась 25 дней. При этом количество выловленного мусора не решает проблему загрязнения.

Ежегодно, по приблизительным подсчетам специалистов, в океан попадает до 2,5 млн тонн пластика.

Для вылова мусора экологи использовали спутниковые и беспилотные технологии, а также специальные сетки, которые накапливают мусор. Около 1,5 тонн собранного пластика передали в Гавайский университет, а также художникам.

Последние планируют превратить пластик в скульптуры и другие художественные работы. Остальной мусор собираются отдать на переработку.