Жительница Челябинска нашла чемодан с миллионом рублей возле подъезда

Жительница Челябинска нашла чемодан с миллионом рублей около своего подъезда на Комсомольском проспекте. Об этом сообщает УМВД России по региону.

Чемодан, как отмечают в ведомстве, был набит пятитысячными купюрами и иностранной валютой. Добросовестная женщина сразу сообщила в полицию о находке, передает life.

— Участковый проехал к женщине домой, пересчитал деньги. В сумке находились платёжные документы, которые подтверждали проведение операции по снятию средств с данными владельца счёта, — говорится в сообщении.

По документам удалось установить личность человека, который потерял чемодан с деньгами. Им оказался 52-летний житель Калининского района. Потерянный миллион ему вернули в тот же день.