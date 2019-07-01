Магнитные бури в июле: прогноз на месяц

6, 10, 22 и 23 июля 2019 года ожидаются магнитные бури и всплески солнечной активности. Именно в эти дни шторм на Солнце скажется на самочувствии людей.

Зная эту информацию, метеозависимые люди смогут в определенной степени защититься от негативного воздействия солнца на организм и будут заранее готовы к возможному ухудшению самочувствия во время геомагнитных возмущений, пишет Вести-UA.

Прогноз магнитных бурь на июль 2019 года

Обычно летом солнце заметно активизируется по сравнению с остальными сезонами. Но мы спешим вас обрадовать приятным прогнозом геомагнитной обстановки в июле 2019. Дело в том, что продолжается тенденция июня, и во второй летний месяц не ожидается серьезных проявлений солнечной активности. Однако имейте в виду, что солнце переменчиво, и прогноз магнитных бурь может меняться.

Незначительные магнитные колебания возможны 6, 10, 22 и 23 июля.

Серьезные магнитные бури в июле 2019 не прогнозируются.

Как защитить себя от влияния магнитных бурь

В период магнитных бурь даже у здорового человека может разболеться голова, появиться усталость и недомогание, а также беспричинно ухудшиться настроение. Тем более люди, зависимые от перепадов космической погоды, более отчетливо ощущают на себе даже незначительные всплески солнечной активности.

У особо чувствительных людей во время магнитных бурь организм реагирует более остро: нарушается работа сердечно-сосудистой системы, обостряются хронические заболевания, может повышаться артериальное давление и уровень адреналина в крови, появляются беспокойство и страхи.

Чтобы избежать негативного влияния солнца в период магнитных бурь, медики рекомендуют поменьше находиться на солнце, не нагружать себя чрезмерной физической работой, больше отдыхать, избегать стрессовых ситуаций, а также соблюдать правильный рацион питания и водный режим. Также во время магнитной бури ограничьте дальние перемещения и поездки и обязательно держите под рукой необходимые лекарства.