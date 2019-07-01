В Тель-Авиве пассажирский самолет успешно сел с поврежденным шасси

Пассажирский самолет благополучно приземлился в аэропорту израильского города Тель-Авива с поврежденным шасси, сообщили представители экстренных служб.

По данным местных СМИ, речь идет об авиалайнере болгарской компании Electra Airways, который следовал из немецкого города Кельна с полутора сотнями пассажиров на борту, передает РИА Новости.

"Самолет благополучно приземлился в аэропорту", - говорится в текстовом сообщении службы скорой помощи.В ожидании посадки медики стянули в аэропорт свыше ста автомобилей и мотоциклов скорой помощи.

В воздухе лайнер сопровождала пара истребителей F-16, осмотревших его со стороны и обнаруживших разрыв покрышки левого заднего шасси.