В Кишиневе пьяный водитель заперся в машине от полицейских

Пьяный водитель заперся в машине от полицейских. Инцидент произошел на столичной улице Дмитрий Кантемир.

Патрульные остановили 32-летнего водителя и попросили предоставить документы. Вместо этого мужчина пересел на пассажирское сидение и заперся в машине.

По данным полиции, водитель вел себя неадекватно и не хотел подчиняться законным действиям полицейских. Мужчина также отказался пройти тест на алкоголь.

После нескольких предупреждений сотрудники НИП вызвали на место происшествия оперативную группу. Водителя доставили в инспекторат для выяснения всех обстоятельств.

Сообщается, что всего за выходные сотрудники НИП отстранили от управления более 60 пьяных водителей.