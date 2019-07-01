В Германии разбился военный вертолёт

На территории немецкой земли Нижняя Саксония потерпел крушение военный вертолет.

В результате произошедшего погиб по меньшей мере один человек. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на представителя пожарной охраны.

По данным газеты, воздушное судно упало в коммуне Эрцен в районе Хамельн-Пирмонт, передает lenta.

О числе находившихся на борту и причинах произошедшего издание не сообщило.