Украина может приостановить свое участие в ПАСЕ

Украина может на неопределенный срок приостановить свое участие в ПАСЕ. Комитет по внешним связям Киевской Рады потребовал от депутатов прекратить отправлять делегатов на заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Предположительно, решение будет действовать до тех пор, пока не будет объявлен вердикт Венецианской комиссии по резолюции, которая вернула России право голоса в ПАСЕ. Кроме того, комитет по внешним связям в Раде рекомендовал, чтобы парламент Киева отозвал приглашение наблюдателям ПАСЕ на парламентские выборы 21 июля.

Чтобы Украина приняла право голоса за Россию на собрании, Кремль должен выполнить положения шести резолюций, нарушение которых привело к приостановлению этого права пять лет назад.

Нэстасе аргументировал свое возмутительное голосование тем, что думал о людях из Приднестровского региона, а также о 150 миллионах россиян. В то время, как Россия не думала о жителях левобережья Днестра, когда отказалась соблюдать постановления ПАСЕ, по которым были нарушены права тысяч людей. Среди них - решение о нарушении права на образование учащихся школ с преподаванием на румынском языке в Приднестровском регионе.

Еще в 2012 году Российская Федерация обязана выплатить компенсацию в размере 1,7 млн. евро. 170 истцов все еще ждут, чтобы Москва выполнила постановление ПАСЕ.