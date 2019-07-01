Пациентка пять лет жила с медицинским инструментом во рту

В Таиланде во рту пациентки стоматолог забыл часть медицинского инструмента. Женщине страдала из-за этого пять лет, сообщает портал Asia One.

Жительница города Мукдахан по имени Криттика пять лет назад обратилась к стоматологу по поводу удаления вросшего зуба. Во время операции кончик медицинский инструмент сломался и остался в ране. Врач заверил пациентку, что после заживления наконечник самостоятельно выйдет, передает Мир24.

Спустя время у женщины начало наблюдаться сильное онемение губ и языка. Она страдала от этого в течение пяти лет.

Весной этого года у тайки началось воспаление нижней челюсти и она обратилась к врачам. Выяснилось, что наконечник медицинского инструмента все еще находится в десне. Женщине провели операцию по извлечению инородного предмета.

Медицинская процедура прошла успешно. Женщине теперь предстоит пропить антибиотики и курс витаминов для полного восстановления. По ее словам, онемение практически прекратилось.