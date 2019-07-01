Новая Зеландия отказалась от одноразовых пластиковых пакетов

Власти Новой Зеландии официально запретили пользоваться одноразовыми пластиковыми пакетами для упаковки продуктов.

Запрет вступил в силу в понедельник, 1 июля. Для предприятий, которые продолжат поставлять опасные для природы изделия, предусмотрены огромные штрафы: до 100 000 новозеландских долларов (67 000 долларов США), передает Мир24.

Пластиковое загрязнение океана превратилось в глобальную проблему. Ежегодно миллионы птиц и более ста тысяч морских млекопитающих получают ранения и даже гибнут, запутавшись в упаковке или проглотив ее.

По новым правилам, «вне закона» объявлены одноразовые пакеты, а упаковки для многоразового использования по-прежнему разрешены.

Еще до вступления закона в силу крупные супермаркеты Новой Зеландии добровольно отказались от этих изделий.

По данным ООН, около 80 стран уже ввели запрет на одноразовые пакеты.

Но это – всего лишь шаг к решению проблемы пластика. Эксперты британского Королевского статистического общества сообщают, что 90,5% всех пластиковых отходов (6,3 млрд метрических тонн) не подвергаются переработке и находятся на свалках либо скапливаются в окружающей среде.

Если нынешние тенденции не изменятся, к 2050 году объем пластикового мусора достигнет 12 миллиардов метрических тонн.

Канада недавно объявила о намерении запретить одноразовые пластиковые предметы (соломинки, столовые приборы, палочки для кофе) с 2021 года.

Тихоокеанское государство Вануату «объявило войну» одноразовым подгузникам: они не только не разлагаются в окружающей среде, но и насыщены химическими абсорбентами.

Многие государства, в том числе Новая Зеландия, решали проблему пластикового мусора, отправляя свои отходы за рубеж. Но в ближайшее время от этой практики придется отказаться. Власти отметили, что намерены инвестировать значительные средства в реализацию проектов по переработке скопившихся отходов.