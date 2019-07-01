Жильцов рухнувшего дома в Атаках продолжают кормить обещаниями

Жильцов рухнувшего дома в Атаках продолжают кормить обещаниями. Размер ущерба, от которого будет зависеть размер компенсаций, правительство пока не оценило. Хотя на прошлой неделе премьер говорила, что отчет скоро будет готов.

"Комиссии, насколько я понимаю, нужно три-четыре дня для завершения расчетов. Затем мы их проанализируем в правительстве", - заявила премьер-министр.

Сегодня Майя Санду заявила, что отчет будет готов в концу недели.

"Хочу подчеркнуть, что крайний срок для оценки потребностей пострадавших - 5 июня. Сразу после этого мы рассмотрим возможность оказания этим людам финансовой помощи", - сказала Майя Санду.

Жильцы остаются у родственников и в общежитии местного лицея. Разбор завалов, между тем, продолжается.

Подъезд девятиэтажки в Атаках обрушился 19 июня. Жильцо вовремя эвакуировали. Когда шла эвакуация, министр внутренних дел был на презентации книги в филармонии.