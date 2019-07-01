В Кишиневе к началу учебного года отремонтируют 252 школы и детсада

В столице к началу нового учебного года отремонтируют 252 школы и детсада. В муниципальном бюджете на это заложено 66 миллионов леев. Деньги пойдут на ремонт крыш, замену труб, обновление столовых и пищеблоков.

Больше всего денег - 23 млн леев - выделили Ботанике. Здесь отремонтируют 31 детский сад, четыре лицея и четыре гимназии.

Следующая в списке - Рышкановка. Здесь в 13 учебных заведениях ремонт уже завершили, в 24 он продолжается. Общая стоимость работ - почти 22 миллиона. В центральном секторе отремонтируют 23 учебных заведения, но сумма существенно меньше - всего около 4 с половиной миллионов.

На Чеканах работы должны начать на этой неделе. Здесь на очереди - 19 учебных заведений, большинство - детские сады. В бюджете на них заложено почти 15 миллионов леев.



На Буюканах в четырех учебных заведениях плановый ремонт завершили, в 11-ти он продолжается. Здесь бюджет тоже скромный - четыре миллиона.

В мэрии уверяют, что все будет готово до 25 августа.