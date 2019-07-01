Витамин D очень важен для тела. Он укрепляет зубы и кости,так как способствует усвоению кальция в крови. Витамин D также снижает риск некоторых видов рака, таких как рак простаты, молочной железы и толстой кишки. Кроме этого, он восстанавливает и укрепляет нашу иммунную систему.
Витамин D влияет на выработку гормонов в организме, а также помогает контролировать настроение и лечит некоторые проблемы с кожей, такие как псориаз, склеродермия и витилиго, пишет Вести-UA.
Последние исследования показывают, насколько важен этот витамин для борьбы со склерозом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, бактериальными инфекциями и вирусами.
Основным источником витамина D является солнце. Вот почему не нужно избегать солнечных лучей. Однако, не следует подвергать себя чрезмерному воздействию солнца.
Вы также можете употреблять добавки с витамином D.
Но как узнать, страдаете ли вы от дефицита этого важного витамина?
Есть 12 признаков, указывающих на нехватку витамина D:
- Слабые мышцы и кости
Если чувствуете слабость в мышцах, а также в зубах и костях, то, скорее всего, у вас дефицит витамина D.
- Постоянная тоска и депрессия
Исследования показали, что женщины с низким уровнем витамина D, как правило, впадают в депрессию и глубокую печаль.
- Повышенная чувствительность тела
Люди, которые страдают от хронической боли без видимой причины, могут страдать от дефицита витамина D.
- Ухудшение здоровья полости рта
Частое возникновение гингивита, кровотечения, накопления налета и ослабление зубов может указывать на низкий уровень витамина D.
- Повышение артериального давления
Витамин D улучшает здоровье сердца, стимулируя циркуляцию крови. Его нехватка приводит к повышению артериального давления.
- Сонливость
Низкий уровень витамина D понижает энергию, вызывая усталость и сонливость.
- Внезапные изменения настроения
Витамин D влияет на выработку серотонина. Серотонин - это нейротрансмиттер, отвечающий за настроение.
- Повышенная потливость головы
Один из самых распространенных симптомов дефицита витамина D является чрезмерная потливость головы.
- Снижение выносливости у спортсменов
Недостаток витамина D не только снижает уровень энергии, но и значительно ослабляет мышцы.
- Ожирение
Если страдаете от избыточного веса, то вам нужно больше витамина D.
- Заболевания кишечника
Исследования показали, что у людей с заболеваниями кишечника, такие как болезнь Крона, колит, аллергия на глютен или синдром раздраженного кишечника, более низкий уровень витамина D.
- Обострение аллергии
Обострение аллергии указывает на нехватку витамина D.
Комментарии
- Пациентка пять лет жила с медицинским инструментом во рту
- Магнитные бури в июле: прогноз на месяц
- Жительница Челябинска нашла чемодан с миллионом рублей возле подъезда
- В Таиланде введут обязательную страховку для туристов
- Пьяный порезал ножом лицо 4-летней девочке
- В Испаниии прошла "винная битва" - вылили 70 тысяч литров вина
- Фэншуй-прогноз на июль: выбирайте запад и юг
- Всплыли жуткие подробности об убийце 11-летней Даши Лукьяненко под Одессой
- Семь продуктов, которые сберегут белизну и красоту зубов
- "Это вам не гуглить": в сети показали рекордную шпаргалку
- Жители Дурлешт полгода пытаются остановить стройку, которая идет впритык к их дворам
- Медики назвали основные признаки нехватки витамина D
- В Кишиневе к началу учебного года отремонтируют 252 школы и детсада
- Жильцов рухнувшего дома в Атаках продолжают кормить обещаниями
- Новая Зеландия отказалась от одноразовых пластиковых пакетов
- С 1 июля молодые мамы больше не будут получать наборы для новорожденных
- Синоптики рассказали, какой будет погода в июле
- Солнечное затмение в июле: на кого оно повлияет и что нельзя делать
- Гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака: кому звезды сулят успех
- Всплыли жуткие подробности об убийце 11-летней Даши Лукьяненко под Одессой
- Слусарь объявил, что с августа власти не смогут платить зарплаты социальным ассистентам
- Александр Муравский: Если и дальше продолжится такой прессинг на ДПМ – я стану её сторонником
- Чубашенко: Я опешил, увидев, как премьер Майя Санду пришла на заседание ВСМ
- На складе "Молдова-Фильм" нашли почти полтонны боеприпасов
- Майя Санду в интервью для Politico: Москва намерена сохранить влияние в Молдове. У нас нет иллюзий. Россия должна вывести войска из Приднестровья
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Сегодня может быть прибыль от дела, в которое Вы вложили массу средств и энергии, либо материальное поощрение. В голову придут плодотворные идеи.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Некоторые, наконец, найдут что-то, что давно искали. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Вечер лучше провести в кругу семьи.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Уделите больше внимания детям.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Не спешите довериться малознакомым людям. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Не будьте неблагодарными.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Вероятна новая романтическая связь.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Актуальными станут распределение доходов, уплата налогов и пошлин. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Но не принимайте все так близко к сердцу.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Будьте осторожны с электроприборами.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. В голову придут плодотворные идеи.
|Banca Nationala a Moldovei