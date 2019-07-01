Медики назвали основные признаки нехватки витамина D

Витамин D очень важен для тела. Он укрепляет зубы и кости,так как способствует усвоению кальция в крови. Витамин D также снижает риск некоторых видов рака, таких как рак простаты, молочной железы и толстой кишки. Кроме этого, он восстанавливает и укрепляет нашу иммунную систему.

Витамин D влияет на выработку гормонов в организме, а также помогает контролировать настроение и лечит некоторые проблемы с кожей, такие как псориаз, склеродермия и витилиго, пишет Вести-UA.

Последние исследования показывают, насколько важен этот витамин для борьбы со склерозом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, бактериальными инфекциями и вирусами.

Основным источником витамина D является солнце. Вот почему не нужно избегать солнечных лучей. Однако, не следует подвергать себя чрезмерному воздействию солнца.

Вы также можете употреблять добавки с витамином D.

Но как узнать, страдаете ли вы от дефицита этого важного витамина?

Есть 12 признаков, указывающих на нехватку витамина D:

Слабые мышцы и кости

Если чувствуете слабость в мышцах, а также в зубах и костях, то, скорее всего, у вас дефицит витамина D.

Постоянная тоска и депрессия

Исследования показали, что женщины с низким уровнем витамина D, как правило, впадают в депрессию и глубокую печаль.

Повышенная чувствительность тела

Люди, которые страдают от хронической боли без видимой причины, могут страдать от дефицита витамина D.

Ухудшение здоровья полости рта

Частое возникновение гингивита, кровотечения, накопления налета и ослабление зубов может указывать на низкий уровень витамина D.

Повышение артериального давления

Витамин D улучшает здоровье сердца, стимулируя циркуляцию крови. Его нехватка приводит к повышению артериального давления.

Сонливость

Низкий уровень витамина D понижает энергию, вызывая усталость и сонливость.

Внезапные изменения настроения

Витамин D влияет на выработку серотонина. Серотонин - это нейротрансмиттер, отвечающий за настроение.

Повышенная потливость головы

Один из самых распространенных симптомов дефицита витамина D является чрезмерная потливость головы.

Снижение выносливости у спортсменов

Недостаток витамина D не только снижает уровень энергии, но и значительно ослабляет мышцы.

Ожирение

Если страдаете от избыточного веса, то вам нужно больше витамина D.

Заболевания кишечника

Исследования показали, что у людей с заболеваниями кишечника, такие как болезнь Крона, колит, аллергия на глютен или синдром раздраженного кишечника, более низкий уровень витамина D.

Обострение аллергии

Обострение аллергии указывает на нехватку витамина D.