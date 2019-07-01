Жители Дурлешт полгода пытаются остановить стройку, которая идет впритык к их дворам

Жильцы домов по дурлешской улице Александра Маринеско уже полгода пытаются остановить стройку, которая идет впритык к их дворам. Мэрия официально запретила работы, но застройщик распоряжение игнорирует.

"Они начали рыть большой котлован, уже было понятно что здесь не будет двухэтажный дом, а будет что-то грандиозное, не то что на самом деле. Тут же мы начали бить тревогу, начали писать в примэрию в первую очередь", - сказал житель Дурлешт Ринат Уразбаев.

Застройщик заручился согласием местных жителей на строительство четырехэтажного особняка, а поднял многоэтажку в семь уровней.

"Конечно страшно, повсюду пыль, грязь, мусор. Со стройки падают ведра, камни. Страшно просто на улице находиться пить кофе, в любой момент может что-то упасть. Вот вы видите - сейчас работают, слышите как", рассказал житель Дурлешт Петр Нягу.

В мэрии Дурлешт разрешение выдавали также на строительство четырехэтажного особняк.

"В ответ на жалобу Виолеты Уразбаевой, проживающей по соседству со строящимся домом, о многочисленных нарушениях, мэрия города Дурлешты выдала 29 мая 2019 года предписание о прекращении строительства. Застройщика мы об этом оповестили".

Когда мы связались с представителем застройщика, он с удивлением отметил, что ничего не знает о предписании прекратить работы.

"Я впервые слышу о подобном распоряжении мэрии. Я не специалист в архитектуре, но проект был, его проверили, мэрия выдала авторизацию на строительство".

Судебное слушание по этому делу назначено на 11 сентября. Местные жители опасаются, что до того времени дом сдадут в эксплуатация, и справедливости будет уже не найти.