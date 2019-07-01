Народный депутат Украины от фракции БПП Алексей Гончаренко выступил с речью в ПАСЕ, которая произвела фурор.
Видео с выступлением политик опубликовал в Facebook. Выступая сречью, политик отметил, что "Украина, уже сполна ощутила, что такое "открытые руки" России", но Европа этого не хочет или не может понять.
"Сегодня в Совете Европы была большая распродажа. Все наши ценности всего лишь за 77 миллионов евро. Демократия по 25, права человека тоже по 25, верховенство права тоже по 25. Мы можем посчитать это и иначе. На этой неделе Совет Европы потерял миллионы сердец украинцев, эстонцев, грузинов, латвийцев, поляков, литовцев, британцев. Приблизительно по 50 центов за одно сердце", – сообщил в ПАСЕ Гончаренко.
Комментируя возвращение России в ПАСЕ член украинской делегации предложил вернуть в организацию и Сирию.
"Я слышал, что мы делаем это ради российских граждан, чтобы защитить их. У меня есть предложение ко всем вам: давайте пригласим Сирию в нашу организацию. Потому что, исходя из вашей логики, лучше, чтобы Башар Асад был членом Совета Европы, нежели не был. Я всю свою жизнь считал, что лучше всего для людей, которыми управляет тиран, – это бороться против него, а не сидеть с ним. Депутат госдумы Толстой обратился к Ассамблее: мы здесь с открытыми руками. И мы точно знаем, что в ваших открытых руках: газ "новичок" для отравления, зенитно-ракетный комплекс БУК для того, чтобы сбивать самолеты, система залпового огня ГРАД для уничтожения мирных граждан. И когда Путин в следующий раз начнет убивать, кровь будет и на ваших руках тоже", – заявил Гончаренко.
Политик добавил, что Украина продолжит бороться, и поблагодарил государства, которые поддержали страну.
Комментарии
- Новая Зеландия отказалась от одноразовых пластиковых пакетов
- Украина может приостановить свое участие в ПАСЕ
- В Германии разбился военный вертолёт
- В Тель-Авиве пассажирский самолет успешно сел с поврежденным шасси
- В Египте около древнейшей пирамиды обнаружили десятки странных мумий
- Число погибших в результате паводка в Иркутской области выросло до 12
- Евросоюз ради безопасности пешеходов обязал электрокары шуметь
- С Тихого океана вытащили более 40 тонн пластика
- Протесты в Гонконге: штурм админзданий и красный уровень тревоги
- В Нью-Йорке состоялся самый большой в истории ЛГБТ-парад
- Выступление украинского депутата Алексея Гончаренко произвело фурор в ПАСЕ. ВИДЕО
- Жители Дурлешт полгода пытаются остановить стройку, которая идет впритык к их дворам
- Медики назвали основные признаки нехватки витамина D
- В Кишиневе к началу учебного года отремонтируют 252 школы и детсада
- Жильцов рухнувшего дома в Атаках продолжают кормить обещаниями
- С 1 июля молодые мамы больше не будут получать наборы для новорожденных
- Синоптики рассказали, какой будет погода в июле
- Солнечное затмение в июле: на кого оно повлияет и что нельзя делать
- Всплыли жуткие подробности об убийце 11-летней Даши Лукьяненко под Одессой
- С 1 июля в Молдове увеличивается возраст выхода на пенсию
- Слусарь объявил, что с августа власти не смогут платить зарплаты социальным ассистентам
- Александр Муравский: Если и дальше продолжится такой прессинг на ДПМ – я стану её сторонником
- Чубашенко: Я опешил, увидев, как премьер Майя Санду пришла на заседание ВСМ
- На складе "Молдова-Фильм" нашли почти полтонны боеприпасов
- Майя Санду в интервью для Politico: Москва намерена сохранить влияние в Молдове. У нас нет иллюзий. Россия должна вывести войска из Приднестровья
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Сегодня может быть прибыль от дела, в которое Вы вложили массу средств и энергии, либо материальное поощрение. В голову придут плодотворные идеи.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Некоторые, наконец, найдут что-то, что давно искали. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Вечер лучше провести в кругу семьи.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Уделите больше внимания детям.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Не спешите довериться малознакомым людям. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Не будьте неблагодарными.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Вероятна новая романтическая связь.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Актуальными станут распределение доходов, уплата налогов и пошлин. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Но не принимайте все так близко к сердцу.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Будьте осторожны с электроприборами.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. В голову придут плодотворные идеи.
|Banca Nationala a Moldovei