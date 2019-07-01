Выступление украинского депутата Алексея Гончаренко произвело фурор в ПАСЕ. ВИДЕО

Народный депутат Украины от фракции БПП Алексей Гончаренко выступил с речью в ПАСЕ, которая произвела фурор.

Видео с выступлением политик опубликовал в Facebook. Выступая сречью, политик отметил, что "Украина, уже сполна ощутила, что такое "открытые руки" России", но Европа этого не хочет или не может понять.

"Сегодня в Совете Европы была большая распродажа. Все наши ценности всего лишь за 77 миллионов евро. Демократия по 25, права человека тоже по 25, верховенство права тоже по 25. Мы можем посчитать это и иначе. На этой неделе Совет Европы потерял миллионы сердец украинцев, эстонцев, грузинов, латвийцев, поляков, литовцев, британцев. Приблизительно по 50 центов за одно сердце", – сообщил в ПАСЕ Гончаренко.

Комментируя возвращение России в ПАСЕ член украинской делегации предложил вернуть в организацию и Сирию.

"Я слышал, что мы делаем это ради российских граждан, чтобы защитить их. У меня есть предложение ко всем вам: давайте пригласим Сирию в нашу организацию. Потому что, исходя из вашей логики, лучше, чтобы Башар Асад был членом Совета Европы, нежели не был. Я всю свою жизнь считал, что лучше всего для людей, которыми управляет тиран, – это бороться против него, а не сидеть с ним. Депутат госдумы Толстой обратился к Ассамблее: мы здесь с открытыми руками. И мы точно знаем, что в ваших открытых руках: газ "новичок" для отравления, зенитно-ракетный комплекс БУК для того, чтобы сбивать самолеты, система залпового огня ГРАД для уничтожения мирных граждан. И когда Путин в следующий раз начнет убивать, кровь будет и на ваших руках тоже", – заявил Гончаренко.

Политик добавил, что Украина продолжит бороться, и поблагодарил государства, которые поддержали страну.