Еще один жаркий день: Объявлен желтый уровень предупреждения

Сегодня в Молдове ожидается один из самых знойных дней. В связи в этим синоптики объявили желтый код метеоопасности.

Жарче всего будет на юге - там воздух прогреется до +35 градусов. В центре термометры покажут плюс 32-33, а на севере - 30 градусов.

В это время врачи рекомендуют держаться в тени, носить одежду светлых тонов и пить побольше воды.