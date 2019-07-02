31 новый автобус, который приобрели для столицы, оснащен кондиционерами. Однако не во всех машинах их включают. Исполняющий обязанности мэра Кишинева потребовал разобраться с этой проблемой.
"Некоторые водители объясняют это необходимостью экономить горючее. Такое отношение недопустимо. Вы свидетели и можете подтвердить, что я предупреждал руководство автобусного парка: впредь не допускать оснований для таких жалоб", - сказал Руслан Кодряну.
На камеру, правда, водители называли другие причины отключения климат-контроля.
Пассажиры говорят, что им нелегко ездить в общественном транспорте в такую жару.
"Непонятно, зачем покупали транспорт с кондиционерами, если не включают их даже в 40-градусную жару. Зачем были потрачены дополнительные средства? Чтобы 2-3 раза включить кондиционер и забыть о нем? Наверное и зимой не будут отапливать салоны".
"Кондиционеры, по хорошему, должны работать, но в реальности этого нет. Пока доедешь до Чекан - расплавишься".
В администрации автобусного парка пообещали принять меры.
"Иногда кондиционеры ломаются в течение дня, когда транспорт на маршруте", - сказал замглавы Автобусного парка Марчел Лупанюк.
В столичном парке 143 автобуса, кондиционеры есть только в 31-ом. Новые автобусы с климат-контролем приобрели в феврале.
Лишь десять процентов троллейбусного парка оснащено кондиционерами. Всего в столице 265 единиц электротранспорта.
Комментарии
- Министр здравоохранения считает, что реформа первичной медицинской помощи неэффективна
- Председатель ЦИК Алина Руссу подала в отставку
- Молдавских борцов, завоевавших медали в Минске, по возвращении домой ждал сюрприз
- Жители Дурлешт полгода пытаются остановить стройку, которая идет впритык к их дворам
- В Кишиневе к началу учебного года отремонтируют 252 школы и детсада
- Жильцов рухнувшего дома в Атаках продолжают кормить обещаниями
- В Кишиневе в общественном транспорте раздают бесплатную воду в связи с аномальной жарой
- Контингент молдавских военных участвует в международных учениях на юге Украины
- "Работа кипит только на словах": Кодряну сделал выговор руководству Exdrupo за плохой ремонт дорог
- С 1 июля в Молдове увеличивается возраст выхода на пенсию
- Разногласия в альянсе ПСРМ-ACUM: Майя Санду настаивает, чтобы Генеральную прокуратуру возглавил специалист из Европы
- Новолуние второго июля: приметы и поверья
- Ученые обнародовали прогноз по борьбе с глобальным потеплением
- Министр здравоохранения считает, что реформа первичной медицинской помощи неэффективна
- В Польше три шахтера погибли во время землетрясения
- С 1 июля молодые мамы больше не будут получать наборы для новорожденных
- Синоптики рассказали, какой будет погода в июле
- С 1 июля в Молдове увеличивается возраст выхода на пенсию
- Выступление украинского депутата Алексея Гончаренко произвело фурор в ПАСЕ. ВИДЕО
- Всплыли жуткие подробности об убийце 11-летней Даши Лукьяненко под Одессой
- Слусарь объявил, что с августа власти не смогут платить зарплаты социальным ассистентам
- Александр Муравский: Если и дальше продолжится такой прессинг на ДПМ – я стану её сторонником
- Чубашенко: Я опешил, увидев, как премьер Майя Санду пришла на заседание ВСМ
- Майя Санду в интервью для Politico: Москва намерена сохранить влияние в Молдове. У нас нет иллюзий. Россия должна вывести войска из Приднестровья
- На складе "Молдова-Фильм" нашли почти полтонны боеприпасов
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День придаст решимости Вашим действиям. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вы сможете сделать много намеченных дел.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Будьте осторожны с компьютером.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День придаст решимости Вашим действиям. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Не спешите довериться малознакомым людям. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День придаст решимости Вашим действиям. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Актуальными станут распределение доходов, уплата налогов и пошлин. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День придаст решимости Вашим действиям. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Будьте осторожнее с бытовой химией.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Сегодня может быть прибыль от дела, в которое Вы вложили массу средств и энергии, либо материальное поощрение. Вы сможете сделать много намеченных дел.
|Banca Nationala a Moldovei