Граждане спрашивают: почему в общественном транспорте не работают кондиционеры

31 новый автобус, который приобрели для столицы, оснащен кондиционерами. Однако не во всех машинах их включают. Исполняющий обязанности мэра Кишинева потребовал разобраться с этой проблемой.

"Некоторые водители объясняют это необходимостью экономить горючее. Такое отношение недопустимо. Вы свидетели и можете подтвердить, что я предупреждал руководство автобусного парка: впредь не допускать оснований для таких жалоб", - сказал Руслан Кодряну.

На камеру, правда, водители называли другие причины отключения климат-контроля.

Пассажиры говорят, что им нелегко ездить в общественном транспорте в такую жару.

"Непонятно, зачем покупали транспорт с кондиционерами, если не включают их даже в 40-градусную жару. Зачем были потрачены дополнительные средства? Чтобы 2-3 раза включить кондиционер и забыть о нем? Наверное и зимой не будут отапливать салоны".

"Кондиционеры, по хорошему, должны работать, но в реальности этого нет. Пока доедешь до Чекан - расплавишься".

В администрации автобусного парка пообещали принять меры.

"Иногда кондиционеры ломаются в течение дня, когда транспорт на маршруте", - сказал замглавы Автобусного парка Марчел Лупанюк.

В столичном парке 143 автобуса, кондиционеры есть только в 31-ом. Новые автобусы с климат-контролем приобрели в феврале.

Лишь десять процентов троллейбусного парка оснащено кондиционерами. Всего в столице 265 единиц электротранспорта.