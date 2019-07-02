Отчисления в Национальный публичный бюджет увеличились более чем на 5%

Отчисления в Национальный публичный бюджет увеличились на более чем на 5%. По данным Налоговой службы, за первое полугодие текущего года в государственную казну поступило 19, 2 миллиарда леев - на 975 миллионов больше, чем за тот период 2018-ого.

В первые месяцы этого года в госбюджет поступило 8,5 млрд. леев, что на 3,5% или на 290 млн. леев больше, чем в прошлом. Доходы в бюджет социального страхования выросли более чем на 5 процентов и составили 6,4 млрд. леев.

Почти на 20% увеличились поступления в бюджет медицинского страхования. С начала года накоплено более 2,3 млрд. леев. А отчисления в местные бюджеты соответствуют показателям прошлого года и составляют около двух млрд. леев.