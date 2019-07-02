Молдавских борцов, завоевавших медали в Минске, по возвращении домой ждал сюрприз

Молдавских борцов Анастасию Никиту и Виктора Чобану, завоевавших медали на Европейских играх в Минске, по возвращении домой ждал сюрприз. В Кишиневском международном аэропорту их встречали с хлебом-солью и с музыкой.

Поздравить призеров пришли родные, друзья и коллеги.

"Очень рада такой встрече. Впервые дома меня встречают музыкой. Приятно. Надеюсь, не в последний раз. Такие поводы еще будут. И не только у меня, но и у всех спортсменов, которые этого заслуживают", - сказала спортсменка Анастасия Никита.

"Показанным результатом доволен. Хочу поблагодарить всех, кто меня встречал", - сказал борец Виктор Чобану.

Виктор Чобану завоевал бронзовую медаль в греко-римской борьбе в весовой категории до 60 кг. В схватке за третье место уроженец села Вэрвэрэука Флорештского района победил Жору Абовяна, представляющего Украину.

"Я участвовал в Европейских играх второй раз. Выступал и в 2015 году в Баку. Тогда занял пятое место, сейчас поднялся на третье", - сказал борец Виктор Чобану.

Анастасия Никита завоевала бронзовую медаль в женской борьбе в весовой категории до 57 кг. В поединке за награду она победила Грейс Буллен из Норвегии.

"Пришлось очень трудно. Я попала в одну группу с очень сильными спортсменками. Взяла себя в руки и боролась до конца".

"Это плоды труда всей команды. Нынешний год - предолимпийский. Предстоит еще очень много работы. У Анастасии и Виктора очень хорошие шансы на участие в Олимпийских играх в Токио", - сказал президент Федерации борьбы Молдовы Ион Георгиу.

Еще три молдавские медали на Европейских играх в Минске завоевали самбисты. Сабина Артемчук стала вице-чемпионкой, а Паулина Ешану и Денис Такий взяли бронзу.