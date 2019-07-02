Министр иностранных дел Нику Попеску выступает за вывод российских войск с территории Молдовы

Министр иностранных дел Нику Попеску, назначенный на эту должность альянсом Санду-Додон, считает, что российские войска должны покинуть территорию Молдовы. Об этом он заявил в Бухаресте на встрече с со своим румынским коллегой Теодором Мелешкану.

"Каждое государство в этом мире имеет право решать, какие иностранные войска могут находиться на его территории. Исходя из этого, мы хотим, чтобы Россия вывела войска с территории Молдовы. Это - позиция нынешнего правительства", - сказал Нику Попеску.

Ранее новый глава минобороны Павел Войку затруднился ответить на вопрос о необходимости вывода российских войск с территории нашей страны. Год назад бывший премьер-министр Павел Филип убедил Организацию Объединённых Наций принять резолюцию о выводе российских войск из приднестровского региона. Тогда большинство представителей стран-участниц ООН повторно потребовали этого от Москвы.