Альянс Санду-Додона продолжает продвигать своих приближенных на важные государственные посты. Генерала Игоря Горгана восстановили в должности начальника Генерального штаба национальной армии, уволив Игоря Кутие.
Горган возглавлял Генштаб с 2013 по 2016. Тогда он добился своего назначения, написав бывшему премьеру Владу Филату письмо, в котором он сообщает, что на руководящих должностях Национальной армии нет ни одного представителя ЛДПМ. Копия этого письма появилась в публичном пространстве.
Возглавлявший в то время министерство обороны Виталий Маринуца заявил, что ему пришлось принять кандидатуру Горгана в обмен на 20 миллионов леев в бюджет Национальной армии и соцпакеты для военных.
Игорь Горган был членом политсовета ЛДПМ и однопартийцем нынешнего премьера Майи Санду. С должности начальника Генерального штаба он ушел со скандалом. Указом бывшего главы государства Николая Тимофти его уволили в связи с обвинениями в незаконных действиях.
Пресса также писала, что Горган - близкий друг президента Игоря Додона.
После отставки Горгана Генштаб возглавил Игорь Кутие. За свою карьеру он руководил многими военными подразделениями и управлениями Национальной армии. В 2006-ом он был начальником молдавского военного контингента Молдовы в Многонациональных силах Ирака. Позже возглавлял Командование сухопутных войск и Командование объединенных сил.
Несмотря на его богатый опыт, правительство Санду уволило генерала без объяснения причин. Нашему телеканалу Игорь Кутие сообщил, что его заранее не предупредили об увольнении.
"Я об этом узнал из прессы. Я подчиняюсь решению министра обороны, и надеюсь, что он придет в ведомство и мы сможем поговорить. А о господине Горгане я даже говорить ничего не хочу", - сказал бывший глава Генштаба национальной армии Игорь Кутие.
Бывший министр обороны Евгений Стурза подверг критике решение правительства Санду. Он отметил, что Игорь Кутие профессионал, который хорошо знает систему и способен довести до конца начатые реформы.
"Я не согласен с этим решением. С моей точки зрения господин Кутие - командующий Национальной армией, который многое сделал для этой системы. Его нужно было оставить на посту, как это и должно быть в любой нормальной политической системе, где высокопоставленные чиновники меняются, но государственные служащие и солдаты остаются на своих местах", - сказал Евгений Стурза.
После создания альянса Санду-Додона социалисты сосредоточили вокруг себя силовые структуры, и назначили туда приближенных президенту людей. Главой министерства обороны стал представитель социалистов и бывший советник главы государства Павел Войку. Службу информации и безопасности перевели в подчинение Игорю Додону, а новым заместителем главы СИБ назначили, опять же, бывшего советника президента Артура Гуменюка. В прессе пишут, что Гуменюк - близкий родственник спикера Зинаиды Гречаной. Лидер ПСРМ этот факт отрицает.
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