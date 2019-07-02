Главу Европарламента будут выбирать третьего июля

Сегодня в Брюсселе возобновят обсуждения о назначении будущих глав европейских институтов. 20-часовые переговоры, которые начались в воскресенье, завершились провалом в полдень следующего дня.

Главная битва идет за кресло председателя Еврокомиссии. С кандидатурой социал-демократа Франса Тиммерманса, которого считают фаворитом на эту должность, не согласна парламентская группа Европейской народной партии, которая настаивает на кандидатуре Манфреда Веббера.

Европейские лидеры должны будут также выбрать и нового председателя Европейского совета и Верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности.

В то же время нынешний председатель Европарламента Антонио Таяни заявил, что нового главу ЕП будут выбирать третьего июля, вне зависимости от того, определится ли вопрос председательства в других европейских институтах.