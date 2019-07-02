В США эвакуировали четыре здания Facebook из-за возможного яда в посылке

В американском городе Менло-Парк (штат Калифорния) эвакуировали принадлежащее Facebook почтовое отделение после того, как в одной из посылок обнаружили следы возможного присутствия зарина. Об этом в понедельник, 1 июля, сообщил телеканал ABC 7.

Как рассказал начальник пожарного батальона округа Сан-Матео, двух человек в настоящее время проверяют врачи, поскольку они могли контактировать с зарином, когда осматривали посылку, пишет Корреспондент.



Предварительно сообщается, что пострадавших нет.



На данный момент не удалось точно определить вещество. Следы зарина обнаружили в ходе тестов пожарные, однако есть вероятность, что результат был ложным.



На место происшествия прибыли сотрудники ФБР и Национальной гвардии США.



Представитель Facebook Энтони Харрисон рассказал, что всего были эвакуированы четыре здания, при этом три из них уже осмотрели специалисты и признали безопасными.