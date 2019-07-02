В Лондоне из пролетающего самолета выпало тело мужчины

Тело упало в лондонский двор с неба и едва не убило хозяина.

Необычный инцидент произошел в лондонском аэропорту Хитроу. Там во время посадки самолета авиакомпании Kenya Airways из отсека шасси выпало тело безбилетного пассажира. Об этом сообщает Daily Mail.



Так, правоохранителям поступило сообщение, что в саду одного из домом в столичном районе Клапхэм нашли тело. Труп упал буквально в метре от местного жителя, который загорал на своем участке, передает УНИАН.

"На данный момент полиция считает, что речь идет о безбилетнике, который выпал из ниши шасси самолета Kenya Airways, летевшего в Хитроу", - говорится в сообщении. В ходе осмотра самолета в отсеке шасси нашли сумку, воду и немного еды.

Предположительно, пассажир замерз насмерть и выпал из воздушного судна. Самолет летел из Найроби. Правоохранители проводят расследование инцидента.



