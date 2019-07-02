Вышел первый трейлер сиквела фильма Джуманджи

Лента должна выйти в прокат 13 декабря. Снялись в ней актеры Дуэйн Джонсон и Джек Блэк.

Студия Sony Pictures опубликовала первый трейлер фильма Джуманджи: Новый уровень с Дуэйном Джонсоном в главной роли. Ролик появился на ее YouTube-канале, передает Корреспондент.

По сюжету фильма Спенсер (Алекс Вольф) оказался внутри игры Джуманджи, а потому его друзьям пришлось следовать за ним ради спасения героя. Попадают туда также Спенсер и его друг.

Режиссером ленты выступил Джейк Кэздан. В ролях, помимо Дуэйна Джонсона, также снялись Джек Блэк, Кевин Харт, Карен Гиллан, Дэнни ДеВито, Дэнни Гловер и Нора Лам.